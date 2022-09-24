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Трамваи задерживаются в центре Москвы из-за накренившегося дерева

Елена Самойлова
Город
Трамваи задерживаются в центре Москвы из-за накренившегося дерева
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел на Дубининской улице в районе остановки «Улица Даниловский Вал». Москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне трамваи № 1, 3 и 1б задерживались в районе остановки «Болотниковская улица» на Симферопольской улице из-за ДТП на путях.

16 сентября сообщалось, что столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменил график работы с 17 сентября. При этом по выходным дням автобус маршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и останавливаться там.

Также с 17 сентября восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

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