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Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников

Елена Самойлова

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Бежавшее руководство порта Бердянска уничтожило документы сотрудников
Фото: Пресс-служба Совфеда

Бывшее руководство порта Бердянска на Азовском море уничтожило документы сотрудников после начала российской военной операции на Украине. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил руководитель Бердянского морского торгового порта Владимир Стельмаченко.

— С момента начала войсковой спецоперации бывшим руководством Бердянского морского торгового порта был предпринят подлейший шаг в отношении своего коллектива. Были вывезены и спрятаны или даже уничтожены трудовые книжки коллектива, — рассказал он.

Стельмаченко отметил, что ликвидация документов создаст много проблем в будущем. Будет сложно восстановить данные о трудовом стаже, пенсиях и так далее, передает РИА Новости.

До этого член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов заявил, что замглавы администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и его супруга, руководитель территориальной избирательной комиссии, найдены убитыми.

8 сентября Рогов сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области.

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