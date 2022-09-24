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Около 300 украинских военнопленных проголосовали на референдуме в ДНР

Елена Самойлова
В мире
Около 300 украинских военнопленных проголосовали на референдуме в ДНР
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 300 украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике (ДНР), проголосовали на референдуме о вхождении в состав России. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

По его словам, он посетил Еленовку вместе с представителями избирательной комиссии и международными наблюдателями.

— Там был организован процесс голосования на референдуме для украинских военнопленных, у которых в документах отметка о прописке на территории ДНР — бывшей Донецкой области и которые изъявили желание принять участие в референдуме. Проголосовали около 300 украинских военнопленных, — цитирует Бидевку РИА Новости.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, в ходе первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении Донецкой народной республики в состав России результат по явке более чем хороший.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

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