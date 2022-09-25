Лавров рассказал, где будет следующая «линия обороны» НАТО на востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 24 сентября, заявил, что Южно-Китайское море может стать следующей «линией обороны» Североатлантического альянса (НАТО).

На пресс-конференции в ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава российской дипломатии заметил, что альянс постоянно продвигается на восток с момента распада Советского Союза.

Сергей Лавров добавил, что НАТО уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна». В альянсе, по словам министра, заявили, что уже отвечают за безопасность Индо-Тихоокеанского региона. Исходя из этого становится ясно, что следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, пишет РЕН.

Также дипломат подчеркнул, что Вашингтон рассматривает весь мир в качестве своего заднего двора, а использование санкций указывает на цинизм США, поскольку такие меры бьют по гражданскому населению и препятствуют улучшению доступа к товарам первой необходимости.

Накануне Лавров заявил, что Запад уже открыто говорит о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс.