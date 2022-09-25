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Врач назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Георгий Соланович
Общество
Врач назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке
Фото: АГН Москва

Существует перечень лекарств, которые должны быть в каждой домашней аптечке. Необходимые медикаменты назвал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Шота Каландия.

Так, в домашней аптечке должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства — парацетамол и ибупрофен, сорбенты для лечения желудочно-кишечного тракта — смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный, антигистаминные препараты для борьбы с аллергией — цетиризин, лоратадин, эбастин.

Помимо этого, Каландия рекомендовал приобрести средства для обработки ран и антациды для борьбы с изжогой — фосфат, алгедрат + магния гидроксид, передает агентство «Прайм».

Ученые уверяют, что именно стресс — главный виновник всех проблем со здоровьем, поэтому его нужно минимизировать. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие напитки помогают успокоиться.

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