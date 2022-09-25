Врач назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

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Существует перечень лекарств, которые должны быть в каждой домашней аптечке. Необходимые медикаменты назвал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Шота Каландия.

Так, в домашней аптечке должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства — парацетамол и ибупрофен, сорбенты для лечения желудочно-кишечного тракта — смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный, антигистаминные препараты для борьбы с аллергией — цетиризин, лоратадин, эбастин.

Помимо этого, Каландия рекомендовал приобрести средства для обработки ран и антациды для борьбы с изжогой — фосфат, алгедрат + магния гидроксид, передает агентство «Прайм».

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