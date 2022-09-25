В России выявили 46 758 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 25 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 95 летальных исходов от COVID-19. При этом 1936 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 45 908 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно на юге России были обнаружены летучие мыши-подковоносы, которые оказались носителями новых штаммов коронавируса — Khosta-1 и Khosta-2. Название они получили в честь пещеры Хоста, где был найден первый вариант возбудителя. «Вечерняя Москва» узнала у врача, насколько новая линия «короны» опасна для человека и возможны ли мутации.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.