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Глава Крыма объявил об окончании мобилизации в регионе в связи с выполнением плана

Георгий Соланович
Общество
Глава Крыма объявил об окончании мобилизации в регионе в связи с выполнением плана
Фото: glava.rk.gov.ru

План по частичной мобилизации в Крыму выполнен, до конца сегодняшнего дня все связанные с этим мероприятия будут завершены. Об этом сообщил губернатор полуострова Сергей Аксенов в воскресенье, 25 сентября.

— Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

До этого россиянам рассказали о порядке вручения повесток в рамках частичной мобилизации. Уточняется, что повестка подлежащему частичной мобилизации должна быть вручена только лично в руки и под подпись.

Кроме того, в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

Крым Сергей Аксенов Мобилизация
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