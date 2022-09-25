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Мобилизованные граждане продолжают собираться у зданий военных комиссариатов Москвы

Александр Афонин
Город
Мобилизованные граждане продолжают собираться у зданий военных комиссариатов Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Мобилизованные граждане, отслужившие в армии и имеющие боевой опыт, продолжают собираться у зданий столичных военкоматов, не смотря на дождь и выходные. Об этом стало известно в воскресенье, 25 сентября.

Так, у комиссариатов собираются как призывники, так и их родственники и друзья. Многие отмечают, что отправка мужчин вызывает переживания. Не смотря на это, близкие люди остаются горды тем, что призывники отправляются защищать страну.

— Какие у мам могут быть эмоции? Сами понимаете, тяжело. Но должен он. Как говорят, все будет хорошо. Защищает родину он, Россию. Он служил в танковых частях, пошел сейчас добровольно. Будет служить и защищать нашу родину, — цитирует одну из матерей агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что временные пункты мобилизации будут открыты в столичных учреждениях для удобства граждан. Так, горожане могут обратиться в Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка, а также Музей Героев России и Советского Союза.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

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