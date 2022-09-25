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Звуки взрыва были слышны в центре Мелитополя

Александр Афонин

Сюжет: 

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Звуки взрыва были слышны в центре Мелитополя
Фото: Минобороны РФ

В центре Мелитополя Запорожской области Украины были услышаны звуки взрыва. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

— В центре Мелитополя был слышен звук взрыва, сообщают некоторые горожане. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

Позже в администрации Мелитополя уточнили, что взрыв услышали в районе улицы Ломоносова. На место выехали сотрудники силовых ведомств. Они проведут следственные мероприятия для уточняется обстоятельств.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, был взорван автомобиль. В результате инцидента он был разорван на две части. Информация о пострадавших и сумме ущерба выясняется, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы организовали теракт в Мелитополе. На центральном рынке города прогремел взрыв. Следователи устанавливали личности террористов по записям с камер видеонаблюдения. В результате теракта пострадали три человека.

18 сентября стало известно, что взрыв автомобиля с мирными жителями произошел в центре Мелитополя. По предварительным данным, инцидент случился в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

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