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Три человека пострадали при теракте украинских спецслужб в Мелитополе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Три человека пострадали при теракте украинских спецслужб в Мелитополе
Фото: Pixabay

Украинские спецслужбы организовали теракт в Мелитополе. На центральном рынке города прогремел взрыв. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает, — заявил он.

По словам Рогова, за терактом стоят именно украинские спецслужбы. На данный момент следователи устанавливают личности террористов по записям с камер видеонаблюдения, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили попытку украинских спецслужб устроить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.

Кроме того, как минимум четыре мощных взрыва прогремели в украинском Херсоне вечером 21 сентября. Над местом взрывов поднимался густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны не наблюдалось, однако были слышны взрывы.

До этого стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. Уточняется, что в результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

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