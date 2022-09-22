ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте

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Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб устроить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ФСБ.

— Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу, — говорится в сообщении.

Исполнителя, гражданина России 1978 года рождения, задержали. ФСБ заявила, что он был завербован СБУ на территории Украины. На электронных устройствах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.

Кроме того, были задержаны еще четверо россиян, которые были его сообщниками, передает РИА Новости.

Недавно сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.