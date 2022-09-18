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Автомобиль с мирными жителями подорвали в центре Мелитополя

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
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Автомобиль с мирными жителями подорвали в центре Мелитополя
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Взрыв автомобиля с мирными жителями произошел в центре города Мелитополя в Запорожской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 18 сентября.

По предварительным данным, инцидент случился в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Оно могло быть заложено в мусорном баке, рядом с которым было припарковано транспортное средство.

При этом уточняется, что находившиеся в момент взрыва в машине пассажиры выжили, передает РИА Новости.

8 сентября член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области Украины.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Тогда Рогов заявил, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Так, была взорвана машина коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка.

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