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Американский рэпер попросил похоронить его в России

Егор Провоторов
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Американский рэпер попросил похоронить его в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Американский рэп-исполнитель Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine накануне выступил на одном из рэп-фестивалей в Москве. Со сцены артист признался в любви к России и ее гражданам.

Российскую Федерацию музыкант назвал своим вторым домом, а после этого обратился с неожиданной просьбой к слушателям. Так, Эрнандес выразил желание, чтобы в случае смерти его тело упокоили в России.

Рэпер назвал своих российских поклонников семьей, а РФ «вторым домом», пишет Федеральное агентство новостей.

— Если я умру, то не отправляйте меня в Соединенные Штаты, похороните меня в России, — заявил 6ix9ine.

Накануне стало известно, что российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaon, несколько лет назад предпочитал съемные квартиры и наслаждался постоянными переездами. Однако с годами он решил прекратить вечные поиски жилья и приобрел квартиру за 120 миллионов рублей.

Элитное жилье расположено в центре Москвы в Курсовом переулке. Недалеко от здания находится посольство Южной Осетии, а напротив — храм Христа Спасителя.

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