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Ефимов: Город помог 13 компаниям найти площадки для размещения производств в этом году

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Город помог 13 компаниям найти площадки для размещения производств в этом году
Фото: Пресс-служба

Столичные власти с начала 2022 года помогли 13 компаниям из разных сфер подобрать площадки для размещения и расширения производств на территории города. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий — особая экономическая зона «Технополис «Москва», индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, — рассказал заммэра.

По его словам, эти компании планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. В результате в Москве появится 470 новых рабочих мест.

Среди компаний, которым город помог локализовать производства в Москве в этом году, — изготовители обжаренного кофе, медицинской мебели и инструментов, полиграфической продукции и POS-материалов, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии, металлообрабатывающих инструментов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что с 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей.

— Среди них — предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование, – отметил он.

Подать заявку на локализацию производства может любая промышленная компания на инвестиционном портале Москвы.

До этого Ефимов сообщил, что Москва делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня треть работающих в городе предприятий, которые выпускают продукты питания, одежду, обувь и другие товары, относится к высокотехнологичным.

Инвестиции Производство Владимир Ефимов
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