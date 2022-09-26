Вебинары по финансовой грамотности для начинающих предпринимателей пройдут в Москве

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Онлайн-марафон по финансовой грамотности для начинающих предпринимателей, подготовленный центром занятости «Моя работа» и информационно-обучающим порталом «Ближе к делу», пройдет с 4 по 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 26 сентября.

— Множество вопросов на первых порах вызывают финансовые, налоговые и кадровые аспекты. Нам как современному кадровому оператору важно научить начинающих предпринимателей выстраивать жизнеспособный бизнес и минимизировать риски, — отметил первый заместитель директора центра занятости Роман Никитин.

Мини-марафон поможет выбрать наиболее выгодный налоговый режим, правильно посчитать доходы и расходы и спрогнозировать прибыль своего бизнеса. Вебинары проведет ведущий бухгалтер обслуживания клиентов в специальном онлайн-сервисе для бизнеса Светлана Минченко.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что все мероприятия будут начинаться в 14:00 и заканчиваться в 15:00.

До этого в столичном департаменте финансов подвели итоги обучения сотрудников централизованных бухгалтерий. Так, курсы повышения квалификации прошли две тысячи московских бухгалтеров.