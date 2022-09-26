«Только память и слезы»: Шаляпин опубликовал видео к годовщине смерти первой жены

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Первая жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавирусной инфекции через месяц после свадьбы. Спустя год после кончины супруги исполнитель опубликовал домашнее видео, в котором напомнил фанатом о трагедии.

— 25 Сентября. Ровно год как ушла Татьяна, светлый, добрый ангел… у Бога на каждого из нас свои планы Кто бы мог подумать, что жизнь жизнерадостного человека, у которого все есть для комфортной, долгой и счастливой жизни может так оборваться и ничего нельзя изменить. Остаются только память и слезы, — написал певец в своем Telegram-канале.

Прохор Шаляпин недавно сообщил СМИ о том, что его первая интимная близость произошла в 14 лет с женщиной сильно старше его. «Той самой» оказалась бабушка его друга.

«Вечерняя Москва» узнала: мог ли такой опыт повлиять на дальнейшие сексуальные предпочтения артиста. По словам семейного психолога Натальи Науменко, сам артист вспоминает свой первый опыт в положительном ключе. Однако истинная причина, почему исполнитель начал проявлять большой интерес к возрастным дамам, по мнению специалиста, возникла не после первого сексуального опыта, а гораздо раньше.