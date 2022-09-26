Число пострадавших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до десяти

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Число пострадавших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске выросло до десяти человек. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Шесть человек погибло, трое из них школьники, сообщили в Telegram-канале «112».

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. После чего покончил с собой.