МВД сообщило о шести погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

МВД сообщило о шести погибших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По информации ведомства, пострадало еще 20 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Медиа. Среди них есть дети.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. Затем он покончил с собой.