Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД сообщило о шести погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске

Степан Жирнов
Происшествия
МВД сообщило о шести погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

МВД сообщило о шести погибших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По информации ведомства, пострадало еще 20 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Медиа. Среди них есть дети.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. Затем он покончил с собой.

Ижевск Смерть Дети МВД Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте