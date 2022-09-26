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В России выявили 40 188 новых случаев коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 40 188 новых случаев коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 40 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 26 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 85 летальных исходов от COVID-19. При этом 1526 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 44 257 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 40 188 новых случаев коронавируса Фото: Cтопкоронавирус.рф

Недавно на юге России были обнаружены летучие мыши-подковоносы, которые оказались носителями новых штаммов коронавируса — Khosta-1 и Khosta-2. Название они получили в честь пещеры Хоста, где был найден первый вариант возбудителя. «Вечерняя Москва» узнала у врача, насколько новая линия «короны» опасна для человека и возможны ли мутации.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.

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