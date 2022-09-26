Употребление орехов и семечек позволит снизить риск преждевременной смерти в два раза

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Употребление достаточного количества орехов и семян может поспособствовать снижению риска преждевременной смерти в два раза. Об этом свидетельствуют исследования ученых из Университета Восточной Финляндии.

Уточняется, что вывод сделан на основе содержащихся в продуктах жирных кислот омега-6. Они способствуют поддержанию и улучшению здоровья сердца. Кроме того, вещество оказывает положительное влияние на уровень холестерина в крови.

В исследовании приняли участие 2480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. В начале исследования ученые проверили их уровень жирных кислот в крови. После этого на протяжении 22 лет специалисты проводили дополнительные тесты. В течение данного времени 1143 мужчины умерли от различных заболеваний, передают «Новости восточной ленты».

Важным фактором долголетия является правильное питание. Ученые установили, что риск смертности увеличивается в 18 раз у тех, кто перестает употреблять жиры. Специалисты разработали специальную диету, она включает в себя достаточное потребление белка растительного происхождения.