Расследование по делу о трагедии в Ижевске передано в центральный аппарат СК

Фото: СК РФ

Расследование по делу о трагедии в Ижевске передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления, сообщили в пресс-службе.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 26 сентября утром. Неизвестный мужчина в черной футболке и балаклаве ворвался в школу по время занятий и открыл огонь на поражение.

После этого злоумышленник забаррикадировался на втором этаже школы и отстреливался от сотрудников полиции. Затем он покончил с собой.

По официальным данным погибло 9 человек, есть раненные.