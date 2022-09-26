Временный пункт мобилизации начал работу в Музее Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

В Музее Москвы начал работу временный пункт мобилизации, где работа будет осуществляться с жителями Центрального административного округа столицы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 26 сентября.

— Он сведен из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского. Люди будут разделены на три потока. Сюда сведены медицинская комиссия и социальные работники. Также тут работают психологи для адаптации граждан к новым условиям выполнения задач, — сказал один из сотрудников временного пункта.

Он добавил, что в здании музея будет организовано трехразовое питание для мобилизованных москвичей.

До этого сообщалось, что временные пункты мобилизации будут открыты в столичных учреждениях для удобства граждан. Так, горожане могут обратиться в Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка, а также в Музей Героев России и Советского Союза.

Накануне стало известно, что россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, смогут взять с собой в воинскую часть кнопочный телефон. Уточняется, что техника призывников будет храниться в установленном порядком месте.