Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве потеплеет

Георгий Соланович
Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве потеплеет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Потепление в Москве начнется в среду, однако перед этим в столице выпадет большое количество осадков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в понедельник, 26 сентября.

— На этой неделе в Москве произойдет потепление. Однако это случится не сразу. Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13 градусов, — отметил Шувалов.

В четверг дожди прекратятся, и жители города смогут по-настоящему почувствовать тепло, добавил специалист. По его словам, столбики термометров 29 сентября покажут плюс 14 градусов, а в пятницу, 30 сентября — плюс 15–16 градусов.

В выходные в столице сохранится пятничная температура, однако бабьего лета не будет — такое развитие событий не подтвердилось, заключил метеоролог в беседе с «ВМ».

Ранее синоптик сообщал, что в начале октября в столице может установиться сразу несколько солнечных дней.

Накануне стало известно, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте