Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве потеплеет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Потепление в Москве начнется в среду, однако перед этим в столице выпадет большое количество осадков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в понедельник, 26 сентября.

— На этой неделе в Москве произойдет потепление. Однако это случится не сразу. Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13 градусов, — отметил Шувалов.

В четверг дожди прекратятся, и жители города смогут по-настоящему почувствовать тепло, добавил специалист. По его словам, столбики термометров 29 сентября покажут плюс 14 градусов, а в пятницу, 30 сентября — плюс 15–16 градусов.

В выходные в столице сохранится пятничная температура, однако бабьего лета не будет — такое развитие событий не подтвердилось, заключил метеоролог в беседе с «ВМ».

Ранее синоптик сообщал, что в начале октября в столице может установиться сразу несколько солнечных дней.

Накануне стало известно, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.