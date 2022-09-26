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Путин пообщается с главами разведслужб СНГ 29 сентября

Евгений Белоусов
Политика
Путин пообщается с главами разведслужб СНГ 29 сентября
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин 29 сентября пообщается по видеосвязи с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

— В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции, — говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отмечается также, что на следующий день руководители органов безопасности и разведслужб стран СНГ проведут совещание в Москве, передает ТАСС.

21 сентября российский лидер заявил, что главной целью западной стороны является распад и разобщение России на множество враждующих между собой регионов. По его словам, подобные планы появились уже давно и имели реализацию в поощрении банд террористов на Кавказе, в расширении границ Североатлантического альянса, а также в разжигании русофобских настроений.

СНГ спецслужбы Владимир Путин
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