СМИ: Мужчина, выстреливший в охранника в центре Москвы, скрылся на черной иномарке и был сильно пьян

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Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 16с2 Карта всех событий

Мужчина, который выстрелил в охранника у одного из клубов центра столицы, скрылся в черном Mercedes и был сильно пьян. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По информации, полиция оцепила здание клуба «16 тонн» на Пресненском Валу. В момент, когда злоумышленник напал на 27-летнего охранника, посетители скрылись через черных ход, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в центре Москвы пострадал охранник заведения.

Еще один злоумышленник применил огнестрельное оружие в понедельник, 26 сентября. В Ижевске произошла трагедия: вооруженный мужчина ворвался в школу и открыл огонь.