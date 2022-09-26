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Копайгородский заявил, что Сочи может стать «городом-госпиталем»

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Копайгородский заявил, что Сочи может стать «городом-госпиталем»
Фото: Pixabay

В Сочи могут увеличить количество койко-мест для военнослужащих, прибывших с Донбасса. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил мэр города Алексей Копайгородский во время пресс-конференции на форуме «Вся Россия».

Так, он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны более четырех тысяч военнослужащих в случае ранения отправлялись в Сочи. По его словам, с 1941 по 1945 год на территории города располагалось 111 госпиталей.

— Что касается «города-госпиталя», естественно, мощная история. Сегодня город Сочи имеет порядка 60 санаториев. Это примерно 30 тысяч койко-мест, из них 10 процентов подготовлены для того, чтобы наши военнослужащие проходили лечение или реабилитацию. Если будем понимать, что нужно больше, то будем разворачивать дополнительное количество. Все санатории, все отрасли здравоохранения с пониманием относятся к тому, что у нас есть эта практика и есть подобная история, — заявил Копайгородский.

Глава города добавил, что в связи с происходящим в Сочи создан оперативный штаб, который занимается и мобилизационными вопросами.

— Основная стратегическая задача — выполнить поручение президента, а также губернатора. Сделать так, чтобы мобилизационные комиссии на всех направлениях работали максимально. Естественно, сегодня задачи, которые поставлены Минобороны, выполняются оперативно, — подытожил Копайгородский.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Подробнее о тех, кто не подлежит призыву, а также ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «ВМ».

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