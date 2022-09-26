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ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на валидаторах

Евгений Жуков
Город
ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на валидаторах
Фото: Пресс-служба ЦППК

Бесконтактный сервис NFC для активации билетов заработал на валидаторах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 26 сентября.

Пассажиры уже оценили возросшую степень удобства при перемещении в связи с внедрением этого сервиса. Уточняется, что достаточно открыть в приложении ЦППК билет на телефоне и один раз приложить его к валидатору.

Активация происходит за секунды, а створки турникета открываются практически моментально. По данным перевозчика, экономия до 10 секунд за один проход позволяет сберечь до 2,5 часа в год.

15 сентября сообщалось, что виртуальный консультант — система, отвечающая на вопросы пользователей и регистрирующая их обращения, — заработала в мобильном приложении ЦППК.

Пользователи могут получить актуальную информацию о мобильном приложении ЦППК, покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, а также условиях абонементов. Помимо этого, помощник регистрирует обращения пассажиров о работе валидаторов и турникетов.

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