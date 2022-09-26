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Стрелок из Ижевска состоял на учете с диагнозом «шизофрения»

Евгений Белоусов
Происшествия
Стрелок из Ижевска состоял на учете с диагнозом «шизофрения»
Фото: Pixabay

Стрелок, напавший на школу № 88 в Ижевске, был болен вялотекущей шизофренией. Об этом сообщил Telegram-канал «112» в понедельник, 26 сентября.

Утверждается, что последний раз на сеансе у психиатра он был всего неделю назад, передает «112».

То, что напавший на школу мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам.

Количество погибших в результате трагедии увеличилось до 15 человек, среди которых 11 детей. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Ижевск Психиатрия Убийства Школы
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