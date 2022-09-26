Собянин назначил Мотякина первым заместителем префекта ЮВАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Петра Мотякина на должность первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 26 сентября.

— Назначить Мотякина Петра Анатольевича на должность первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с Мотякиным заключен сроком на пять лет, но не превышающим период полномочий мэра. До этого чиновник был заместителем префекта ЮВАО по вопросам потребительского рынка и услуг. Собянин также назначил Наталью Кудряшову заместителем префекта ЮВАО.

До этого Собянин назначил на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО Ирину Андрейчикову. Длительность контракта Андрейчиковой не должна превышать срок полномочий главы города.

В середине августа Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву. Ранее должность руководителя департамента занимал Кирилл Пуртов. Его назначили на должность первого заместителя руководителя Департамента городского имущества Москвы.