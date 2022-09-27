В Минздраве рассказали о состоянии раненного в Усть-Илимске военкома

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Состояние военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева стабилизировалось за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области во вторник, 27 сентября.

— Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается, — говорится в сообщении.

Решение о транспортировке военкома в Иркутск пока не принято. При этом состояние пострадавшего позволяет его перевезти, однако мешают погодные условия, пишет ТАСС.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября во время инструктажа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Один из призывников открыл стрельбу из обреза и ранил военкома. Стрелок попал ему в спину. Позже открывшего стрельбу мужчину задержали. Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин.

Пострадавший в инциденте военком города Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Ему шесть раз выстрелили в спину.

Что известно о стрельбе в усть-илимском военкомате — в материале «Вечерней Москвы».