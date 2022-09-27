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«Всегда ходил в капюшоне»: соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска

Лейла Алиева
Общество
«Всегда ходил в капюшоне»: соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска
Фото: Pixabay

Устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался. Об этом рассказали его соседи по подъезду.

При этом Казанцев жил вместе с мамой и бабушкой, условия для жизни у него были хорошие. Внешне стрелок всегда отличался от других: ходил в черной одежде и накидывал капюшон даже в летнюю жаркую погоду. По словам соседей, когда мужчина выходил из подъезда, он всегда опускал голову, чтобы не было видно лица.

Сосед отметил, что не придавал особого значения поведению Казанцева, так как знал, что у него шизофрения.

— Нет, девушек не было, друзей у него не было, он всегда один. То, что он не работал с таким диагнозом, это точно. Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в 6 часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы, в которой была стрельба по улице Майской. И поздно вечером мог оттуда же идти, — рассказал он.

Другой сосед также подтвердил, что Казанцев был скрытный, но мог перекинуться несколькими словами с ним, передает РИА Новости.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам.

В результате стрельбы погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых.

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