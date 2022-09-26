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Количество погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17

Евгений Белоусов
Происшествия
Количество погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17
Фото: depositphotos

Количество погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 17. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили власти Удмуртии со ссылкой на СК.

— По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых, — передает сообщение ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам.

Позднее стало известно, что стрелок был болен вялотекущей шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Что известно о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы». Так, например, расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.

О самых громких случаях применения оружия в российских учебных заведениях за последние восемь лет читайте в материале «ВМ».

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