Tagesspiegel: Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток» могла стать диверсия

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Давление в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могло упасть из-за целенаправленной диверсии. Об этом пишет газета Tagesspiegel во вторник, 27 сентября.

По данным издания, в обоих случаях началось расследование причин произошедшего, где участвуют федеральные органы безопасности Германии.

— Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения, — рассказал источник газеты.

Согласно первоначальным подозрениям, источниками диверсии могут быть украинские или связанные с Украиной силы. Кроме того, нельзя исключать того, что она планировалась до остановки поставок газа, так как сроки проведения таких специальных операций могут быть длительными.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Позже давление упало на обеих нитках «Северного потока».