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Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией

Лейла Алиева
В мире
Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией
Фото: depositphotos

В Северной Осетии на границе с Грузией могу ввести режим ЧС, обстановка оценивается. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло во вторник, 27 сентября.

— Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, — отметил он.

По словам Меняйло, также планируется развернуть на месте пункт временного размещения. На данный момент на границе работают скорая помощь и сотрудники МЧС, уточнил глава региона в эфире «Соловьев Live».

До этого стало известно, что проезда через российско-грузинскую границу в Северной Осетии ожидают 5,5 тысячи автомобилей.

Также стало известно, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» разрешили пеший переход границы с Грузией. Решение было принято в ходе совещания с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции и руководителями Пограничного регионального управления ФСБ, а также представителями Осетинской таможни.

Грузия Северная Осетия Режим ЧС
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