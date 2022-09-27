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Более пяти тысяч автомобилей ожидают проезда через границу РФ с Грузией

Лейла Алиева
В мире
Более пяти тысяч автомобилей ожидают проезда через границу РФ с Грузией
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Проезда через российско-грузинскую границу в Северной Осетии ожидают 5,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщили в МВД по региону во вторник, 27 сентября.

— 3,6 тысячи легковых автомобилей на территории республики ожидают проезда через границу. А также 1,9 тысячи транзитных большегрузов в регионе, — говорится в сообщении.

При этом 600 из них находятся на контрольно-пропускном пункте, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии разместят мобилизационный пункт военкомата.

Также сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» разрешили пеший переход границы с Грузией. Решение было принято в ходе совещания с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции и руководителями Пограничного регионального управления ФСБ, а также представителями Осетинской таможни.

Также россиянам разрешалось переходить границу с Грузией на самокатах или велосипедах. За неимением подобного транспорта человек мог проехать пункт пропуска на машине.

Граница Грузия Северная Осетия
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