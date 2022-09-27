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Nord Stream прокомментировала ситуацию на «Северном потоке»

Александр Афонин
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Nord Stream прокомментировала ситуацию на «Северном потоке»
Фото: gazprom.ru

Произошедшее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» носит беспрецедентный характер. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе компании Nord Stream AG, комментируя ЧП на трех нитках магистрали.

— Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» также было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация позже произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент специалисты выясняют причины инцидента.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

газоснабжение Энергетика Северный поток
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