Движение на МКАД восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 109-й километр Карта всех событий

Восстановили движение после ДТП на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 27 сентября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegrm-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней 109-го километра МКАД. Столкнулись два грузовика. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля ГАЗ, они были госпитализированы. Движение на участке было затруднено.

Еще одна авария произошла в столице в понедельник, 26 сентября. Автомобиль сбил велосипедиста-курьера на западе столицы.