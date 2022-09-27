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Движение на МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД восстановили после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 109-й километр Карта всех событий

Восстановили движение после ДТП на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 27 сентября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegrm-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней 109-го километра МКАД. Столкнулись два грузовика. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля ГАЗ, они были госпитализированы. Движение на участке было затруднено.

Еще одна авария произошла в столице в понедельник, 26 сентября. Автомобиль сбил велосипедиста-курьера на западе столицы.

МКАД Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП грузовик
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