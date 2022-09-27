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Мужчину, ранившего охранника в клубе «16 тонн», доставили в СК

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, ранившего охранника в клубе «16 тонн», доставили в СК
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 6с1 Карта всех событий

Мужчину, который выстрелил в охранника клуба «16 тонн» в центре столицы, доставили в отделение Следственного комитета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 сентября.

По ее словам, мужчине вменяется покушение на убийство. На данный момент подозреваемый 58-летний мужчина доставлен в СК для проведения следственных действий.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Нападение, о котором идет речь, произошло в понедельник, 26 сентября, в центре столицы. Злоумышленник поссорился с охранником клуба, который находится на Пресненском валу в доме № 6, и трижды выстрелил сотруднику заведения в ногу из охотничьего ружья.

Охранник смог отобрать «Сайгу» у нападавшего, после чего стрелок скрылся. Позже мужчину задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.

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