Основатель Pink Floyd Уотерс написал открытое письмо Путину

Фото: aktivioslo / CC BY-NC-ND 2.0

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он задал российскому лидеру ряд вопросов, касающихся ситуации на Украине.

— Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же, — написал он.

В одном из вопросов музыкант интересуется, хочет ли Путин окончания конфликта на Украине. Кроме того, Уотерс предположил, как можно было бы помочь в этой ситуации. По его словам, российский лидер мог бы заявить, что Россия желает обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска. В то же время других территориальных интересов у страны нет, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Роджер Уотерс отменил выступления в Польше. Концерт This Is Not a Drill был запланирован на апрель следующего года. Отмечается, что он не стал называть истинную причину отмены концертов. Однако в Сети событие связали с открытым письмом жене президента Украины Елене Зеленской.