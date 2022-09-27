Песков прокомментировал слухи о создании Крымского федерального округа и назначении Рогозина

Фото: Администрация президента РФ

Российское руководство никогда не анонсирует указы о создании новых федеральных округов и кадровых изменений в правительстве. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого сообщалось, что бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ, в который войдут присоединенные в результате референдумов территории. Предполагалось, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время, которое «с большой долей вероятности будет положительным».

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что Москва на данный момент не принимала никаких решений насчет закрытия границ из-за проводимой частичной мобилизации. Как утверждалось, это была якобы необходимая мера для реализации указа.