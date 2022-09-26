Песков: Кремль пока не принимал решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российское руководство на данный момент не принимало никаких решений насчет закрытия границ из-за проводимой частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 сентября.

— Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет, — сказал он.

До этого в ряде СМИ появилась информация, что Россия планирует закрыть границы с другими государствами. Как утверждалось, это якобы необходимая мера для реализации указа о частичной мобилизации, передает РИА Новости.

Дмитрий Песков также заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Он подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.