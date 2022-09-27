Песков: ЧП на «Северном потоке» — беспрецедентная ситуация

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кремль чрезвычайно обеспокоен ситуацией, связанной с нарушениями в трубопроводе «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 27 сентября.

— Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями, — приводит его слова РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» также было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация позже произошла на обеих нитках «Северного потока».

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы. При этом первой причиной, по мнению специалиста, могло стать механическое повреждение.