Сервисы «Юла» и «Домклик» удалили из App Store

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Приложение платформы для объявлений «Юла» и сервис для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости в Москве «Домклик» стали недоступны для скачиваний из App Store. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

На данный момент приложение «Юлы» можно скачать на Android через Google Play, а «Домклик» недоступен и там.

Накануне из магазина приложений App Store пропало приложение социальной сети «ВКонтакте». Более того, его нельзя обнаружить и по поиску в указанном магазине. Кроме того, из App Store пропал музыкальный сервис «VK Музыка».

Позже Минцифры направило в Apple Inc соответствующий запрос, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов этого холдинга.

В начале июля генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт опубликовал в своем микроблоге сообщение для пользователей с предупреждением о фейковых версиях мессенджера для Android. О том, как идентифицировать клон и не скачать зловредное программное обеспечение, рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.