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РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам

Лейла Алиева
Общество
РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

Новость дополняется.

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