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Путин призвал помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

Александр Афонин
Политика
Путин призвал помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
Фото: Администрация президента РФ

Главы регионов и руководители сельскохозяйственных предприятий обязаны помочь семьям россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

— Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу, — сказал он.

Российский лидер добавил, что особое внимание в решении вопроса стоит уделить всем губернаторам России и руководителям производств, сообщается на сайте Кремля.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения. Данная мера затронет тех учащихся, которые получают первое образование в организациях среднего профессионального и высшего образования.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Он подчеркнул, что все случаи несоответствия граждан заявленным критериям устраняются.

Сельское хозяйство Мобилизация Россия Владимир Путин
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