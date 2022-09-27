Путин призвал помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

Фото: Администрация президента РФ

Главы регионов и руководители сельскохозяйственных предприятий обязаны помочь семьям россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

— Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу, — сказал он.

Российский лидер добавил, что особое внимание в решении вопроса стоит уделить всем губернаторам России и руководителям производств, сообщается на сайте Кремля.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения. Данная мера затронет тех учащихся, которые получают первое образование в организациях среднего профессионального и высшего образования.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Он подчеркнул, что все случаи несоответствия граждан заявленным критериям устраняются.