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Собянин: Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин: Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На данный момент тепло получают все жилые дома и социальные объекты столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 сентября.

— В этом году из-за холодной погоды отопительный сезон в Москве начался раньше обычного. Сейчас отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах города. Подача тепла на предприятия начинается после получения от них заявок, — рассказал он.

Также москвичи могут обратиться на горячую линию по вопросам отопления. В течение одного часа вопрос будет рассмотрен, отметил мэр в своем Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» в беседе со специалистом по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константином Крохиным решила выяснить, что делать, если в доме не заработали батареи, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.

В Москве было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов. Заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их позволило проведение гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей.

Отопление Москва Сергей Собянин
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