Брянская область полностью выполнила план мобилизационных мероприятий

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Власти Брянской области выполнили план мобилизационных мероприятий на 100 процентов. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз во вторник, 27 сентября.

— План выполнен на 100 процентов, — цитирует губернатора ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов и руководители сельскохозяйственных предприятий обязаны помочь семьям россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что особое внимание в решении вопроса стоит уделить всем губернаторам России.

Кроме того, Государственная дума во втором чтении приняла поправки к Трудовому кодексу РФ о трудовых правах работников, которые попали под частичную мобилизацию или поступили на военную службу по контракту. Для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев предусмотрены дополнительные гарантии.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», что при явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена. По его словам, решение будет принято на основании медицинского осмотра.