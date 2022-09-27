Подмосковного убийцу привлекли к ответственности за преступление спустя восемь лет

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Мужчину, который убил своего знакомого в Подмосковье восемь лет назад, привлекли к ответственности. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 27 сентября.

По ее словам, 11 ноября 2013 года в городе Жуковском пьяный мужчина поссорился со знакомым и ударил того ножом в грудь, после чего скрылся.

От полученных травм потерпевший скончался. Его тело обнаружили прохожие. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако сотрудники правоохранительных органов не смогли раскрыть дело по горячим следам, так как убийство было совершено в условиях неочевидности.

В рамках работы над преступлениями прошлых лет зональный криминалист заметил, что по данному делу на первоначальном этапе не все следственные действия были проведены, а также на причастность не проверен ряд лиц.

Совместно с руководством следственного отдела специалисты провели экспертизы и прочие необходимые следственные действия, и установили, что потожировые следы на орудии убийства принадлежат одному из свидетелей, жителю Раменского городского округа. Под тяжестью собранных доказательств новый подозреваемый написал явку с повинной.

В результате мужчину, который совершил преступление восемь лет назад, приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Другой неожиданный поворот в деле об убийстве произошел в столице 27 сентября. Мужчина, на балконе у которого было найдено мумифицированное тело пенсионерки без следов насильственной смерти, задержан по подозрению в совершении преступления.