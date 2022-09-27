Омбудсмен столицы рассказала о работе временного пункта мобилизации в Музее Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники временного пункта мобилизации в Музее Москвы обеспечивают четкую работу, никакие нарушения не были выявлены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева во вторник, 27 сентября.

— Здесь все организовано для людей. Во-первых, в мой адрес много обращений по работе медицинских комиссий. Я увидела, что здесь целый блок отведен для работы врачей-специалистов: невролог, хирург, терапевт, есть соответствующая аппаратура, — сказала она.

Омбудсмен добавила, что в пункте мобилизации организована работа психолога. Специалист помогает справиться со стрессом и решить различные вопросы.

Потяева отметила, что в процессе посещения она не выявила нарушений относительно возраста мобилизованных и состояния их здоровья. Так, за период работы пункта поступило обращение только от одного человека с инвалидностью. Ему все объяснили, после чего отправили домой.

Накануне стало известно, что в Музее Москвы начал работу временный пункт мобилизации. Там работа будет осуществляться с жителями Центрального административного округа столицы.