«Сплошное надувательство»: Путин оценил ситуацию с вывозом зерна с Украины

Фото: Администрация президента РФ

Зерно с Украины уходит не бедным странам, а ситуация не меняется несмотря на то, что Москва не раз говорила об этой проблеме. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 27 сентября.

— Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим — все впустую, никто просто не слышит... Ситуация здесь не меняется — сплошное надувательство, и ничего больше, — сказал глава государства.

По данным от 23 сентября, отметил он, из 203 судов, вышедших из портов Украины, только 4 ушли в беднейшие страны по программе ООН. Путин также добавил, что Запад своими действиями провоцирует глобальный продовольственный кризис, передает РИА Новости.

9 сентября Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

До этого экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал.

По его словам, один из важнейших и дефицитных ресурсов человечества — плодородная земля. В нашей стране самые большие запасы этого ресурса, причем задействовано из них немногим более половины.